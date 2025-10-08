Haberler

Küre'de Dünya Yürüyüş Günü Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Küre'de Dünya Yürüyüş Günü Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Küre ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne, yerel protokol ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonrasında sağlık uzmanı, fiziksel aktivitenin faydaları hakkında bilgi verdi.

İlçe merkezinde Küre Kaymakamlığı ve Küre Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, Küre Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Küre İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Çalışkan, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair konuşma gerçekleştirdi.

Çalışkan, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
