Kurban eti saklama uyarısı: Poşete koyup dolaba atmayın

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem ekonomik kayba hem de sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Etlerin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini anlatan Yardımcı, 'Evlerde klima varsa açsınlar. Temiz bir örtü ya da sergi üzerine etleri sererek önlü arkalı 1'er saat çevirmek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toplar hem de işlenirken zayiat vermez' diye konuştu.

Federasyon olarak yıllardır vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yardımcı, bu bilinç sayesinde Türkiye genelinde et zayiatının yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 3-5'e düştüğünü belirtti. Bayram süresince kasapların hizmet vereceğini ifade eden Yardımcı, vatandaşların etlerini getirip 24 saat muhafaza ettirebileceklerini söyledi. Ayrıca 'merdiven altı' kıyma çekimine karşı uyararak, hijyen kurallarına uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacağını hatırlattı. Vatandaşların kurbanlık alırken sağlık raporlarını kontrol etmeleri gerektiğini de vurguladı.

