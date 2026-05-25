Tekirdağ'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.

Tekirdağ'da uzun yıllardır bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi işlerde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bıçak bileyletmek ve yeni bıçak satın almak için iş yerlerine geldiğini belirten Bıçakçı, "Bayram yaklaştıkça işlerimiz yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımız genellikle hazırlıklarını son günlere bırakıyor. Biz de hem bıçak bileme hizmeti veriyoruz hem de kendi üretimimiz olan bıçakların satışını yapıyoruz." dedi.

Kurban kesiminde kullanılan bıçakların kaliteli ve iyi bilenmiş olması gerektiğine dikkati çeken Bıçakçı, sağlıklı ve kolay kesim için ustalıkla hazırlanmış bıçakların tercih edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Piyasada düşük kaliteli ürünlerin bulunduğunu aktaran Bıçakçı, "Kaliteli bir bıçağın doğru teknikle üretilmesi gerekir. Günümüzde sadece görünüşü iyi olan ancak dayanıklı olmayan ürünler satılıyor. Vatandaşlarımızın kısa sürede kullanılmaz hale gelen ucuz ürünler yerine, uzun yıllar kullanabilecekleri kaliteli bıçakları tercih etmeleri önemli." ifadelerini kullandı.