Haberler

Tekirdağ'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ'da bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı. Ustalar, kurban kesimi için bıçak ve baltaları bilerken, kaliteli ürünlerin tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Tekirdağ'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.

Tekirdağ'da uzun yıllardır bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi işlerde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bıçak bileyletmek ve yeni bıçak satın almak için iş yerlerine geldiğini belirten Bıçakçı, "Bayram yaklaştıkça işlerimiz yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımız genellikle hazırlıklarını son günlere bırakıyor. Biz de hem bıçak bileme hizmeti veriyoruz hem de kendi üretimimiz olan bıçakların satışını yapıyoruz." dedi.

Kurban kesiminde kullanılan bıçakların kaliteli ve iyi bilenmiş olması gerektiğine dikkati çeken Bıçakçı, sağlıklı ve kolay kesim için ustalıkla hazırlanmış bıçakların tercih edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Piyasada düşük kaliteli ürünlerin bulunduğunu aktaran Bıçakçı, "Kaliteli bir bıçağın doğru teknikle üretilmesi gerekir. Günümüzde sadece görünüşü iyi olan ancak dayanıklı olmayan ürünler satılıyor. Vatandaşlarımızın kısa sürede kullanılmaz hale gelen ucuz ürünler yerine, uzun yıllar kullanabilecekleri kaliteli bıçakları tercih etmeleri önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu

Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı