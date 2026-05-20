Çankırı'da vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para uyarısı
Çankırı'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları dolandırıcılık ve sahte paraya karşı broşürle bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce broşür dağıtılarak, vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Doğan