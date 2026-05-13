Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı'nda Trenlerde 18 Bin 644 Kişilik Ek Kapasite Artışı Sağlıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 18 bin 644 kişilik ek kapasite artışı sağlanacağını duyurdu. Ankara-İstanbul hattında 8 ek YHT seferi düzenlenecek.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 18 bin 644 kişilik ek kapasite artışı sağlıyoruz. Ankara-İstanbul hattında düzenleyeceğimiz 8 ek YHT seferiyle 3 bin 864 ilave koltuk sunacağız. 9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize ekleyeceğimiz 260 vagonla toplam 14 bin 800 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Bayram sevincini demiryollarımızın güveni ve konforuyla buluşturmaya devam ediyoruz."