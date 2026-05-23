Haberler

Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'na 4 gün kala Büyükçekmece'deki hayvan pazarında satışlar devam ediyor. Besiciler, satışların son günlerde artmasını beklerken, fiyatlar 230 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor.

KURBAN Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'daki hayvan pazarlarında satış hareketliliği devam ediyor. Büyükçekmece'de kurulan kurban pazarında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, besiciler satışların özellikle son günlerde artmasını beklediklerini söyledi.

Kurbanlık satışının sürdüğü Büyükçekmece Hayvan Pazarı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kurbanlık almak için pazara geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda bazı besiciler satışlardan memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise geçen yıla göre daha durgun bir dönem yaşandığını ifade etti. Pazarda dikkat çeken pazarlıklardan birinde, 880 kilogram ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık için 350 bin liradan başlayan pazarlık, uzun görüşmelerin ardından 330 bin liraya sonuçlandı. Kurbanlığı Erdem Karataş satın aldı.

'İNSANLAR GENELDE SON GÜNLERDE GELİYOR'

Satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen besici Hasan Mercan, "Bu sene satışlar geçen seneye göre orta seviyede. Çok fazla satış olmuyor. 14 hayvanımızdan 5 tanesini satabildik. Fiyatlar 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Tatilin 9 gün olması satışları etkiledi. İnsanların alım gücü de etkiliyor. Önümüzde daha 4 gün var, inşallah satışlar artacak. İnsanlar genelde son günlerde geliyor. Sabit müşterilerimiz de henüz gelmedi" dedi.

'TATİL 9 GÜN OLDUĞU İÇİN MİLLET KÖYLERİNE GİTTİ'

Esnaf Eren Bilici ise, "Bayram tatili 9 gün olduğu için millet köylere gitti. Mal satılmıyor, zararına satış yapıyoruz. Bu sene kötü geçti. Ne yatabiliyoruz ne yemek yiyebiliyoruz. İnsanlar çektiğimiz zorluğu görüp ona göre hayvanımıza değer vermeli. Çok düşük fiyat veriyorlar. Çiftçinin halinden anlasınlar" diye konuştu.

'24 HAYVAN GETİRDİK, YAKLAŞIK 20 TANESİNİ SATTIK'

Besici Oğuzhan Akgün de satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Bu sene satışlarımızdan çok memnunuz. 24 hayvan getirdik, yaklaşık 20 tanesini sattık. 4 hayvanımız kaldı. Fiyatlar bize göre iyi ama vatandaşa yüksek gelebiliyor. Alım gücü düştü. Bundan herkes etkileniyor. En ucuza sattığım hayvan 230 bin liraydı, en pahalısını ise 390 bin liraya sattım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı tutuklandı
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı