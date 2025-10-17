Haberler

Kuraklık Bursa'da Barajları Tehdit Ediyor

Kuraklık Bursa'da Barajları Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ısınma nedeniyle Bursa'da içme suyu kaynakları ciddi tehlike altında. Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi kritik bir noktaya geldi.

BARAJDAKİ SEVİYE, SU ALMA YAPISININ ALTINA İNDİ

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'da ciddi boyuta ulaştı. İçme suyu için kullanılan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda ise su seviyesi tükenme noktasına geldi. Doğancı Barajı'ndaki su, baraj kotunun su alma yapısının altına indiği için 'ölü hacim' olarak adlandırılıyor. Yetkililer, buradaki ölü hacmin pompa sistemiyle su alma yapısının içerisine basılacağını belirtti. Kentte pazar gününe kadar yağış beklenmiyor.

Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan "umut hakkı" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Metroda dehşet! Yolcu raylara atlayarak intihar etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı

İlaç firmalarının gizli anlaşması ortaya çıktı! Hepsine ceza yağdı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.