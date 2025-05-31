Kumlucalı Sporcular Antalya'dan 7 Madalya İle Döndü
Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede yüzme sporuna ilginin arttığını ve daha büyük başarıların geleceğini vurguladı.
Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, organizasyonda Kumlucalı sporcuların 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attığını belirtti.
İlçede yüzme sporuna ilginin arttığını dile getiren Koca, bu branşta daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını kaydetti.
Koca, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel