Kumlucalı Sporcular Antalya'dan 7 Madalya İle Döndü

Kumlucalı Sporcular Antalya'dan 7 Madalya İle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede yüzme sporuna ilginin arttığını ve daha büyük başarıların geleceğini vurguladı.

Antalya Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, organizasyonda Kumlucalı sporcuların 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

İlçede yüzme sporuna ilginin arttığını dile getiren Koca, bu branşta daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Koca, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.