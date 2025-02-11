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Kumlucalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kumlucalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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Antalya'da düzenlenen il şampiyonasında dereceye giren Kumlucalı güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Kumluca Gençlik Spor Müdürü Erol Koca, başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, yetenekli sporcuları keşfetme hedeflerini vurguladı.

Antalya'da düzenlenen il şampiyonasında dereceye giren Kumlucalı güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kumluca Gençlik Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, güreş sporunda elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

İlçedeki yetenekli sporcuları keşfetmek istediklerini aktaran Koca, Demir Spor Kulübü sporcuların Türkiye Şampiyonası'ndan da başarılı sonuçlarla döneceklerini inandığını kaydetti.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Özgür Altıntaş da Kumluca ve çevresinde ata sporu yağlı güreşe büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Buna bağlı olarak minder güreşine de ilginin arttığına dikkati çeken Altıntaş, milli mayoyu giyecek sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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