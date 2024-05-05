Kumluca Kredi ve Yurt Kurumunda Öğrencilere Yoga Eğitimi Verildi

Kumluca Kredi ve Yurt Kurumunda kalan öğrenciler, Ulusal Spor Projeleri kapsamında yoga eğitimi aldı.

Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde gerçekleştirilen eğitimine 25 öğrenci katıldı. Yoga eğitmeni Melisa Demirci eşliğinde, Genlik ve Spor Hizmetleri ilçe Müdürlüğü antrenörleri Zuhal Karakaş ve Aysel Uğural koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık üç saat sürdü.

Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca, öğrencilerin bu tarz gelişmekte olan branşları tanımaları ve spora eğilimin artması amacıyla, Ulusal Spor Projelerini aktif hale getirdiklerini söyledi.