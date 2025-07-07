Kumluca'da Tekvando Antrenörleri ve Sporcuları Bir Araya Geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tekvando antrenörleri ve sporcuları bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Kumluca, Demre ve Aksu ilçelerinde tekvando oynayan sporcular, antrenörleriyle sohbet etti, antrenman yaptı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, sporcuların kaynaşması, ortak hareket ederek bilgi ve birikimlerini paylaşmaları adına üç ilçedeki tekvando sporcularını ve antrenörlerini ilçede bir araya getirerek, ortak antrenman yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların sporculara deneyim ve rakiplerini tanıma imkanı sağladığını belirten Koca, "Spor yapan gençlerimize, sporcu çalıştıran antrenörlerimize her zaman destek oluyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Sporcularımız, antrenörlerimiz bilgi birikimlerini paylaştılar." ifadelerini kullandı.