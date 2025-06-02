Kumluca'da Satranç Turnuvası Sona Erdi

Kumluca'da Satranç Turnuvası Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'da düzenlenen satranç turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada 7'den 70'e her yaş grubundan sporcular mücadele etti ve çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Kumluca ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya, Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerden ve illerden sporcular katıldı.

7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş grubu olmak üzere beş kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvayla katılımcılara güzel bir deneyim yaşatmayı, güzel anılar biriktirerek, dostluk ve arkadaşlık oluşturulmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Turnuvada, 7'den 70'e her yaş grubundan sporcuların olduğunu ifade eden Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerin kaydetti.

Konuşmanın ardından açık yaş kategorisinde Enver Konyar'a, 14 yaş altı kategorisinde Melikşah Açık'a, 12 yaş altı kategorisinde Batu Topaloğlu'na, 9-10 yaş kategorisinde Vahit Kerem Akar'a, 7-8 yaş kategorisinde Selim Kağan Can'a birincilik kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Partinin kritik ismi evinin tuvaletinde kendini vurdu
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.