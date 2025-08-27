Kumluca'da Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Bayram Onur Avcıoğlu Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kumluca Basketbol Kulübü (KUBA) tarafından, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Bayram Onur Avcıoğlu anısına basketbol turnuvası organize edildi.

Kumluca Spor Salonunda gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya, Kumluca, Kemer ve Serik'ten dört takım katıldı. Eleme usulüyle yapılan karşılaşmalar sonunda Serik Basketbol takımı birinci, Kumluca Basketbol takımı ikinci, Kemer Belediyespor Basketbol takımı üçüncü ve Kemer Basketbol takımı ise dördüncü oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kendisi de bir basketbolcu olan oğlu Bayram Onur Avcıoğlu'nu elim bir trafik kazasında kaybettiklerini, oğlu adına kulübü ve takım arkadaşları tarafından üç yıl önce bir turnuva düzenlendiğini söyledi.

Turnuvanın devamlı olması ve her yıl yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Avcıoğlu, "Oğlumuzu üç yıl öncesi elim bir trafik kazasında kaybettik. Kendisi iyi bir basketbol sporcusuydu, sporu çok severdi. Kulübü ve takım arkadaşları vefa gösterip böyle bir turnuva organize etmişler. Ben ilk yıl bir defada kalır sanıyordum, ancak üç yıldır devam etmesi bizleri sevindirdi." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren takım ve sporculara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Turnuvayı, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç ve çok sayıda sporsever izledi.