Kumluca Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'a Yenildi

Kumluca Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'a Yenildi
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, kendi sahasında Bucak Belediye Oğuzhanspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk devresi golsüz geçen maçta, konuk ekip son dakikada bulduğu golle galip geldi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 4. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Hakan Yüncü, Nusret Kabasakal ve Ali Osman Uçar hakem üçlüsü yönetti.

Her iki takımında kontrollü başladığı maçın ilk devresinde gol olmadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında ceza alanı yan çizgisinde faul kazanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Fahri Eren Pamuk'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Başka gol olmayan karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
