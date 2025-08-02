Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, Yaz Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, Yaz Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti
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Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaz futbol okuluna katılan yaklaşık 100 sporcu ile bir araya geldi. Avcıoğlu, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaz futbol okulunda sporcularla biraraya geldi.

Kumluca Belediyespor bünyesinde açılan yaz futbol okuluna yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Sporcuları ziyaret eden Avcıoğlu, futbolcular ve aileleriyle sohbet etti.

"Sporu hayatın bir parçası haline getirmeliyiz" diyen Avcıoğlu, çocukların erken yaşta sporla tanışmasının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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