Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, Ahilik Haftası'nı Kutladı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile çarşı esnafını ziyaret etti.

Avcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ahiliğin dürüstlüğü, kardeşliği ve dayanışmayı esas alan köklü bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahiliğin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli bir anlayış olduğunu ifade eden Avcıoğlu, esnafa da bol kazançlar diledi.

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çınar da ahilik kültürünün nesiller boyunca yaşatılması gerektiğini kaydetti.