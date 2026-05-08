Kıraathane görünümlü kumarhanelerde kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar; 14 gözaltı (2)
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kumarhane faaliyetlerinde bulunan 14 kişi, kadınları kullanarak çiftçilere kumar oynattıkları ve borçlandırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kıraathane görünümlü kumarhanelerde, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanıp, özellikle çiftçileri hedef alarak oyuna teşvik edip, para kaybettiren ve yüksek faizle borç vererek senet imzalatan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
