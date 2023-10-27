Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzyıllık Hayaller" sergisinin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzyıllık Hayaller" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Tarihi boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayan Türk milleti, kurduğu Cumhuriyetle birlikte bu cennet vatanda hür ve özgür şekilde yaşamayı teminat altına almıştır.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzyıllık Hayaller" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Tarihi boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayan Türk milleti, kurduğu Cumhuriyetle birlikte bu cennet vatanda hür ve özgür şekilde yaşamayı teminat altına almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de bizler bu kıymetli emaneti daha ileriye ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda açılan sergiye katılan Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "100 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyetimizin kuruluş hazırlıkları yapılıyordu. 2 gün sonra da Meclis'te alınan kararla Cumhuriyetimiz ilan edildi. O dönemde yedi düvelle, yoklukla ve yoksullukla savaşan bu inanmış halk, verdiği büyük bir mücadele sonrasında Cumhuriyet'ine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Cumhuriyet'in ilanının gazetelerde "Büyük Millet Meclisi dün gece sekiz buçukta Türkiye Devleti'nin şeklini müttefikan 'Cumhuriyet' olarak tespit ve dokuza çeyrek kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini müttefikan 'Reis-i Cumhur' seçildi" sözleriyle tüm dünyaya duyurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayan Türk milleti, kurduğu Cumhuriyetle birlikte bu cennet vatanda hür ve özgür şekilde yaşamayı teminat altına almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de bizler bu kıymetli emaneti daha ileriye ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye'mizin 100. yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onur. Bu onuru hakkıyla yaşamak için 5 yılı aşkın süredir görevimizin başındayız. Ben ve ekibim ülkemizin geleceğine imza atacak projeleri de bir bir hayata geçirdik. Atatürk Kültür Merkezi, CSO'nun yeni binası, Rami Kütüphanesi, Kız Kulesi'nin restorasyonu, Atlas Sineması, Sümela Manastırı'nın restorasyonunu gerçekleştirdik. Yurt dışına çıkarılan eserlerimizin yeniden ait oldukları topraklara getirilmesini sağladık. Kültür ve sanatı ülkemizin dört bir yanına yaydık. Türkiye Kültür Yolu Festivallerini bu sene 11 ilde gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki sene 15 ili geçeceğiz. Kültür, sanat ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistemi hayata geçirdik. Ülkemizin tanıtımını dünya çapında yaptık. Türkiye'mizi küresel bir marka haline getirdik. Deniz, kum, güneş üçgenine sıkışan Türk turizmini çeşitlendirdik. Türkiye'mizi arkeoloji alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdik. İstanbul'u kruvaziyer turizminde lider konuma getirdik. Birçok ilimizi de bu rotaya ekleyerek bu alanı büyütmeye devam edeceğiz."

Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak "100. yılımıza 100 kütüphane" projesini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından eserlerle anılmanın gururunu yaşıyoruz. Daha yapılacak çok projemiz var. Durmayacağız, yorulmayacağız, bahane bulmayacağız. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet edenlere hep birlikte layık olmaya çalışacağız. Gururla ve coşkuyla ülkemizin 100. yılını kutluyorum. Türkiye'mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için şehit olmuş tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de 100 yıllık geçmişe bakıldığında en büyük sermayenin "kardeşlik" olduğunu vurgulayarak, gelecek yüzyılda da kardeşliği daha fazla güçlendirerek, farklılıkları zenginlik görerek ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yavuz Donat, Süleyman Orakçıoğlu, Levent Tüzemen, Mustafa Denizli, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Fadik Sevin Atasoy'un katıldığı Cumhuriyet Sohbetleri adlı etkinlik gerçekleştirildi.

"Yüzyıllık Hayaller" sergisi Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu.

Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupüründen oluşan sergi, dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor.