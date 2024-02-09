Kültür Bakanı'nın Şirketine Tahsis Edilen Arazide Tescilli Eserler Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortağı olduğu şirkete otel yapımı için tahsis edilen Bodrum'daki arazide Helenistik kule yapısı ve tescilli eserler bulunduğunu belirterek, "Öncelikle, bir kültür bakanının asıl görevi, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmektir. Ancak, Sayın Bakan'ın ticarete olan yoğun ilgisi, bu görevini tam anlamıyla yerine getirmesine engel teşkil ediyor...Bu alanlar, özenle korunması gereken doğal ve kültürel değerlerdir ve ticari amaçlarla kullanılmaması anayasanın da amir hükmüdür. Bir kültür bakanının, sit alanları içerisinde ticari bir işletme açma gayretinde olması, bu değerlere verilen önemi göz ardı ettiğini göstermektedir" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortağı olduğu şirketin Bodrum'da yapımına başladığı otelle ilgili yazılı açıklama yaptı. "Doğayı, Kültür ve Turizm Bakanı'ndan kim koruyacak" diyen Adem, şunları kaydetti:

"KÜLTÜR BAKANININ SİT ALANLARI İÇERİSİNDE TİCARİ BİR İŞLETME AÇMA GAYRETİNDE OLMASI, BU DEĞERLERE VERİLEN ÖNEMİ GÖZ ARDI ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

"Öncelikle, bir kültür bakanının asıl görevi, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmektir. Ancak, sayın bakanın ticarete olan yoğun ilgisi, bu görevini tam anlamıyla yerine getirmesine engel teşkil ediyor. Bilindiği üzere, Bakan Ersoy'un hissedarı olduğu bir şirket, hazineye ait orman arazisini, başında olduğu Bakanlıktan otel yapmak için talepte bulunmuş, izin de verilmişti. Kendi bakanlığından tahsis edilen Bodrum'da ki araziye inşa etmeye başladığı otelin arazisi aynı zamanda 'orman alanı' ve 'önemli doğa alanı'nda kalan proje sahası 2'nci derece doğal SİT, 3'üncü derece arkeolojik SİT özelliğine sahipti. Ayrıca, uzmanların belirttiğine göre, proje sahasında Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eserler bulunuyor. Bu alanlar, özenle korunması gereken doğal ve kültürel değerlerdir ve ticari amaçlarla kullanılmaması anayasanın da amir hükmüdür. Bir kültür bakanının, sit alanları içerisinde ticari bir işletme açma gayretinde olması, bu değerlere verilen önemi göz ardı ettiğini göstermektedir.

"BİRÇOK VATANDAŞLARIMIZ GEÇİM SIKINTISI ÇEKERKEN, BAKANIN KENDİ ÇIKARLARINA ODAKLANMASI, ADALETSİZLİK DUYGUSUNU DA ARTIRMAKTADIR"

Bütün bu alanların korunarak kullanılmasını sağlamakla yükümlü bir bakanlığın başına otelcilik yapan bir kişiyi getirdiğinizde, sorunu çözmesi gereken kişi bizzat sorunun nedeni olabilmektedir. Ancak asıl önemlisi, bu tür çarpıklıkları denetleyip üzerine gidecek, sorunu çözecek bir yönetim mekanizmasının da ortadan kalkması büyük bir soruna işaret ediyor. Birçok vatandaşımız, geçim sıkıntısı çekerken, Bakanın kendi çıkarlarına odaklanması, adaletsizlik duygusunu da artırmaktadır. Kamu kaynaklarının kendi otellerine yatırım yapmak için kullanılması, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılanmaktadır."