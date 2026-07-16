Küçükçekmece'de kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler A.A. (30) ve K.A. (18) düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 8 gram sahte altın, kullandıkları araç ve ikametlerinde ise 30 adet 1 gramlık sahte altın, ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör, 25 fişek ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin 10 Temmuz'da da aynı kuyumcuya 3 adet 1 gramlık sahte altın sattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.