Küçükçekmece'de market çalışanına yumruklu saldırı kamerada

Küçükçekmece'de bir market çalışanına yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanı, reyonlar arasında gezinen ve davranışlarından şüphelendiği 2 müşterinin yanına gitti.

Kendi aralarında konuşan iki kişiden biri, bu sırada yanlarında bekleyen market çalışanına yumruk attı. Çalışan, yumruğun etkisiyle kafasını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü, saldırgan ve yanındaki kişi kaçtı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.