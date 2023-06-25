Küçükçekmece'de Gecekondu Yangını

Küçükçekmece'de çıkan gecekondu yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından sıçrayan alevler kısa sürede gecekondunun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıktığı sırada evde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, yara almadan kurtuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.