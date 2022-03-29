Mahra Melin'in babası başka çocukların ölmemesi için mücadele edecek

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin'in babası Murat Pınar, "İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Onun için elimden gelen her türlü mücadeleyi vereceğim. Dava süreçlerimiz olacak." dedi.

Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Belek Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden baba Murat Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduğunu ve zor konuşabileceğini belirterek, kızını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

"İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Onun için elimden gelen her türlü mücadeleyi vereceğim. Dava süreçlerimiz olacak. Gerekli olan her kurumu, herkesi dava ettik. Onların sonucunu beklerken de biz bu başıboş sokak köpekleri için gerekli olan çalışmayı yapacağız." diyen Pınar, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik yetkililerine de ilettiğini anlattı.

Çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Sizin de çocuğunuz, devletin çocukları. Bu sorunu çözmek sizin boynunuzun borcu dedik. Ne yapacaklar göreceğiz. Ama ben asla bugüne kadar susmadığım gibi bundan sonra da susmayacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Benim yanında olmamı isteyen herkesin yanında olacağım. Herkese destek vermeye çalışacağım."

"Kızım gerçekten bir melekti"

Ölüm raporunun çıktığına değinen Pınar, beynin vücuda hükmetmemesinden kaynaklı kızını kaybettiklerini ifade etti.

Kızının ölümünden iki saat önce aile fertlerinin vedalaşabilmesi için doktorların özel bir çaba harcadığını vurgulayan Pınar, şöyle devam etti:

"Biz vedalaşalım diye yaşatmaya çalıştılar. 'Herkes gelsin, vedalaşmak isteyen vedalaşsın' dedi doktorlarımız, teşekkür ederim. Birçok kişi vedalaştı kızımla. Birçok kişi de yetişemedi, kızımın gücü yetmedi. Tansiyonu en son altı ikiye düşmüştü. Sonra da kaybettik. 45 dakika kalp masajıyla geri getirmeye çalıştılar ama olmadı. Kızım gerçekten bir melekti rabbime bir melek daha lazımmış, onu görevlendirdi."

Kaza günü motosikletle kızının yanına geldiğinde Mahra Melin'in, "Babacığım ölmeyeceğim değil mi" diye sorduğunu anlatan Pınar, "Hayır demiştik. 'Tabii ki iyileşeceksin' demiştik ama başaramadık. Koruyamadım kızımı, diğer evlatları koruyacağım." dedi.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Talihsiz çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.