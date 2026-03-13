Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD ile sorunların çözümü için görüşmeler yapıldığını söyledi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Ülke televizyonlarında yayımlanan konuşmasında Diaz-Canel, ABD yönetimiyle ilk temasların kurulduğunu ancak taraflar arasında kısa vadede bir anlaşmaya varılmasının zor göründüğünü belirtti.

Görüşmelerin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye yönelik olduğunu ifade eden Diaz-Canel, bazı uluslararası gelişmelerin bu temasların gerçekleşmesine zemin hazırladığını söyledi.

Diaz-Canel, son 3 ayda ülkeye petrol sevkiyatı yapılmadığını belirterek, bunu ABD'nin uyguladığı "enerji ambargosuna" bağladı.

Enerji üretimindeki sıkıntıların iletişim, eğitim ve ulaşım sektörlerini etkilediğini, on binlerce kişinin ameliyatının enerji sorunu nedeniyle ertelendiğini ifade eden Diaz-Canel, enerji krizini hafifletmek için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdıklarını dile getirdi.

Petrole duyulan ihtiyacın devam ettiğinin altını çizen Diaz-Canel, enerji üretimindeki sıkıntının üretimi de düşürdüğünü ve istihdamda bazı düzenlemeler yapılmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.