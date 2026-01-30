Haberler

Küba, Trump'ın Petrol Tehdidini "Acımasız Saldırganlık Eylemi" Olarak Niteledi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidini 'acımasız bir saldırganlık eylemi' olarak nitelendirerek kınadı.

HAVANA, 30 Ocak (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Küba'ya petrol satan ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı sert dille eleştirerek, ilgili başkanlık kararnamesini "acımasız bir saldırganlık eylemi" diye niteledi.

Rodriguez perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Küba'ya ve halkına yönelik bu acımasız saldırganlık eylemini tüm dünyanın önünde kınıyoruz. 65 yılı aşkın süredir bir ülkenin tamamına uygulanan en uzun ve acımasız ekonomik ablukaya maruz bırakılan Küba halkı, şimdi de en zor yaşam koşullarına mahkum ediliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesinde, "İşbu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Küba'ya doğrudan veya dolaylı şekilde petrol satan veya başka yollarla herhangi bir miktarda petrol sağlayan ülkelerden ABD'ye ithal edilen ürünlere değerine göre ek gümrük vergisi uygulanabilir" ifadeleri yer aldı.

30 Ocak günü saat 12.01 itibarıyla yürürlüğe giren kararnamede kullanılan "petrol" ifadesi hem ham petrol hem de petrol ürünlerini kapsıyor. Kararnameyle Ticaret Bakanı'na yabancı bir ülkenin Küba'ya petrol satıp satmadığını veya sağlayıp sağlamadığı belirleme ve kararnameyi uygulamak üzere gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi de veriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
