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Küba 175 maddelik reform paketini onaylamaya hazırlanıyor

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Küba hükümeti, ekonomik ve sosyal krize çözüm amacıyla 175 maddelik reform paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Paket, özel yatırımların önünü açmayı, kamu işletmelerine esneklik tanımayı ve finans sektörünü özel bankalara açmayı öngörüyor.

Küba hükümetinin, ekonomik ve sosyal krize çözüm amacıyla hazırlanan 175 maddelik reform ve önlem paketini hayata geçirmeye hazırlandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel liderliğindeki hükümet, ABD yaptırımlarının etkileri ile derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele kapsamında yeni çözüm paketlerini devreye almayı planlıyor.

Başbakan Manuel Marrero tarafından milletvekillerine sunulan 175 maddelik reform ve önlem paketi, özel yatırımların önünü açmayı, kamu işletmelerine daha fazla esneklik tanımayı ve finans sektörünü özel bankalara açmayı öngörüyor.

Düzenlemelerin sosyalist sistemden sapma anlamına gelmediğini vurgulayan Marrero, reformları "stratejik adımlar" olarak nitelendirerek, piyasanın kaynakların daha verimli kullanılması için bir araç olarak değerlendirileceğini söyledi.

Paket kapsamında özel sektördeki bürokrasinin azaltılması, kamu yönetiminde küçülmeye gidilmesi ve yurt dışında yaşayan Kübalılara yabancı yatırımcılarla eşit haklar tanınması öngörülüyor.

Düzenlemeler ayrıca belediyelere doğrudan ithalat ve ihracat yapma, kamu şirketlerine ise döviz bulundurma imkanı sağlayacak.

Küba Komünist Partisi'nin (PCC) olağanüstü genel kurulunda, eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun da desteğiyle reform paketinin kabul edildiği bildirildi.

Parti kararlarını genellikle oy birliğiyle onaylayan Ulusal Meclis'in de paketi kısa süre içinde kabul etmesi bekleniyor.

Küba ekonomisi son altı yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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