Küba'da Ulusal Elektrik Şebekesi Çöktü

HAVANA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Küba'nın ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü tamamen çöktü.

Küba Elektrik Birliği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.

ABD yaptırımları nedeniyle Küba ciddi şekilde onarıma ihtiyaç duyan elektrik santralleri için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte uzun süredir zorluk yaşıyor. Bu durum ülkenin elektrik arz kapasitesini ciddi şekilde kısıtlıyor.

Küba genelinde, Ekim 2024'ten bu yana teknik altyapı yetersizlikleri, şiddetli hava olayları ve çeşitli faktörler nedeniyle çok sayıda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua