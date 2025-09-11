Küba'da Elektrik Kesintisi: Termoelektrik Santrali Arızası
Küba'nın Havana kentinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, kesintinin Antonio Guiteras Termoelektrik Santrali'ndeki arızadan kaynaklandığını ve arızanın giderildiğini açıkladı.
HAVANA, 11 Eylül (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da geniş çaplı elektrik kesintisi sırasında karanlıkta kalan bir sokak, 10 Eylül 2025.
Yetkililer, çarşamba günü termoelektrik santralindeki arızadan kaynaklanan kesintinin giderildiğini açıkladı.
Antonio Guiteras Termoelektrik Santrali Genel Müdürü Ruben Campos, ülkenin batısındaki Matanzas eyaletinde yer alan santralin aşırı ısınan buharın risk oluşturması nedeniyle otomatik olarak devre dışı kaldığını açıkladı. (Fotoğraf: Jiang Biao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel