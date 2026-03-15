Küba'da elektrik kesintilerini protesto eden bir grup, Komünist Parti ofisini ateşe verdi

Küba'nın Moron kentinde, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliğine karşı protesto düzenlendi. Göstericiler, Küba Komünist Partisinin yerel merkezini ateşe vererek hükümete karşı tepkilerini dile getirdi.

Çıkan olaylarda polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin parti binasına girerek evrakları, bilgisayarları ve mobilyaları dışarı çıkardığı ve bazılarını ateşe verdiği yer alıyor.

Bir süredir başkent Havana'nın çeşitli mahallelerinde bir araya gelen halk, elektrik kesintilerini ve ekonomik krizi tencerelere vurarak protesto ediyor.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Ester'in Mbappe için söyledikleri olay oldu

Ester'in Mbappe için söyledikleri tartışma yarattı!
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu
Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı