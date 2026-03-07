Küba'da halkın yüzde 68'i elektriksiz kaldı

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle nüfusun yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Elektrik Birliği (UNE), ülkede faaliyet gösteren 16 termik santralden 8'inin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını açıkladı.

Bu nedenle ülke genelinde günlük 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı belirtilen açıklamada, bu oranın ülke tarihindeki en yüksek kesinti seviyesi olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Basına göre elektrik kesintilerinin başlıca nedenleri arasında, ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan enerji santrallerinde yaşanan arızalar ile ABD'nin yol açtığı petrol ambargosu gösteriliyor.

Eskiyen enerji altyapısının yenilenmesi için 8-10 milyar dolara ihtiyaç var

Bağımsız uzmanlar ve ekonomi analistleri, ülkenin eskiyen enerji altyapısının yenilenmesi ve elektrik üretim kapasitesinin artırılması için 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini belirtiyor.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.