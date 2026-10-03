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KTO'da meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi başladı, Gülsoy ile Alkan yarışıyor

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Kayseri Ticaret Odası'nda organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi başladı. Mevcut başkan Ömer Gülsoy ile aday Ali Alkan'ın listelerinin yarıştığı seçimde 61 komitede iş dünyasına hizmet edecek üyeler belirlenecek.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin seçimi başladı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda sabah saatlerinde başlayan seçimde, mevcut başkan Ömer Gülsoy ile aday Ali Alkan'ın listeleri yarışıyor.

Oyunu kullanmak için alana gelen Gülsoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 130 yıllık köklü bir tarihe sahip odanın organ seçimlerinin güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

61 komitede iş dünyasına hizmet edecek üyelerin seçileceğini belirten Gülsoy, "Şimdiden o arkadaşlarıma, katılanlara teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Rifat başkanımızın çok sık kullandığı gibi 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' şiarıyla da çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Aday Ali Alkan ise seçimin iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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