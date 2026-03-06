Haberler

Ak Partili Ömer İleri: Kripto Varlıklarda Yasal Düzenlemeler Doğru ve Gereklidir

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklar ve benzeri yeni teknolojik alanlarla ilgili yasal düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı ve partinin bu konuda toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurduğunu belirtti.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklar ve benzeri yeni gelişmekte olan alanlarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının doğal ve doğru süreçler olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, kripto varlıklar ve benzer alanlarda planlanan düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. İleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kripto varlıklar ve benzeri yeni gelişmekte olan alanlarla ilgili yasal düzenleme çalışmaları yapılması ve bu çalışmaların çeşitli yönleriyle kamuoyunda gündeme gelmesi doğal ve doğru süreçlerdir. Biz, gerek partimiz gerekse hükümetimiz olarak, gündeme gelen görüşleri ve hassasiyetleri her daim yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni gelişen teknoloji alanlarında öncü olma iddiamız devam edecektir."

Kaynak: ANKA
