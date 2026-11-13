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Kripto vaadiyle 2 milyon dolar topladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle 6 mağdurdan 2 milyon dolar topladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı paylaşıp kumarda harcadığı, mağdurları oyaladığı belirlendi; 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kripto para borsasında yüksek kazanç vadederek 2 milyon dolar topladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.

Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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