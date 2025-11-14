Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Uluslararası Hukuk İçler Acısı Durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası hukukun birçok bölgede zor bir durumda olduğunu ifade ederek, Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak adımlar atılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin mayın temizleme çalışmalarına katkısını takdir ettiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası hukukun dünyanın bazı bölgelerinde "içler acısı" hale geldiğini belirterek, "Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu yardımı asla unutmayacağız. Bu tehlikeli çalışma devam ediyor ve Koreli dostlarımız bize yardımcı oluyor. Bunu çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ordusunun Venezuela yakınlarında artan hareketliliğini değerlendiren Peskov, "Uluslararası hukuk, şu anda dünyanın birçok yerinde içler acısı durumda. Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da 22-23 Kasım'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"G20, birçok ülke için önemini ve değerini koruyor. Bu, küresel ekonomik sorunların tartışılması açısından temsil gücü yüksek bir formattır. Biz her zaman G20 gündemine herhangi bir şekilde siyasi unsurların dahil edilmesine karşı çıktık. Ortak bildirgeyi siyasallaştırma girişimleri var ki, bu doğal olarak biz de dahil herkes tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor ve bir dizi ülke de bize katılıyor."

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.