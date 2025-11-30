Haberler

Kozmetik Fabrikası Sahibi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangın sonrası tutuklanan kozmetik fabrikası sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki yangında 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE KALP KRİZİ

Fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, bugün öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oransal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
