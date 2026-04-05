Batman'da çamura saplanan traktörler kurtarıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde mercimek tarlasında gübreleme yaparken çamura saplanan 2 traktör, 3 gün sonra kurtarıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı ve Gürpınar köyleri arasındaki mercimek tarlasında gübreleme yapıldığı sırada 2 traktör, aşırı yağışlar nedeniyle balçığa saplandı. Çiftçiler, 3 gün boyunca kendi imkanlarıyla traktörleri çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun Kozluk Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine İl ve İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan ve yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda traktörler bulundukları yerden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Çiftçiler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı