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Kozlu'da Otomobil Devrildi: 90 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 90 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile eşi ve bir komşusu yaralandı. Kaza sonrası sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kozlu ilçesinde devrilen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Mutlu'nun (90) kullandığı 67 NA 120 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Döndü Mutlu (69) ve komşusu İsmail Dinç yaralandı.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Hüseyin Mutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Mutlu İtfaiye Trafik Kazaları Güncel Haberler

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