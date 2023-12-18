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Kozlu'da Otomobil Devrildi: 90 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 17:07 Güncelleme: 17:09 Abone Ol

Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 90 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile eşi ve bir komşusu yaralandı. Kaza sonrası sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.