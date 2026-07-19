Kozan'da kapalı pazar yerine tavan vantilatörleri yerleştirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, artan hava sıcaklığı nedeniyle kapalı pazar yerine 3 tavan vantilatörü taktı. Esnaf ve vatandaşlar sıcaktan daha az etkilenecek.
Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, artan hava sıcaklığı nedeniyle kapalı pazar yerine 3 tavan vantilatörü taktı.
Kozan Belediyesince esnaf ve vatandaşların sıcak havadan daha az etkilenmesi için Karacaoğlan Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde çalışma başlatıldı.
Belediye ekipleri, haftada 2 gün pazar kurulan alana 3 tavan vantilatörü taktı.
Pazarcı esnafı Cennet Tan, vantilatörlerin hava sirkülasyonu sağladığını belirterek, belediyeye teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın