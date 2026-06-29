Bursa'da Koza Han yönetiminden ruhsatlandırma sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Bursa'nın yaklaşık 530 yıllık tarihi mirası Koza Han bünyesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve tarihi yapının korunması hakkındaki süreçlere ilişkin Koza Han yönetimi tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Koza Han yönetimi adına açıklama yapan Mesut Ceylan, Koza Han'ın yalnızca bir ticaret merkezi değil, Bursa'nın kültürel hafızasını, geleneksel esnaflık anlayışını ve yaşayan tarihini temsil eden en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Son dönemde Koza Han bünyesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve tarihi yapının korunmasına ilişkin süreçlerin kamuoyunda farklı şekillerde değerlendirildiğini, sürece ilişkin doğru bilgilendirme yapılmasının zaruri hale geldiğini belirten Ceylan, "Koza Han esnafı, işyeri sahipleri ve malikler, tarihi yapıya aykırı bir müdahale gerçekleştirme amacı taşımamaktadır. Aksine, tüm paydaşlar tarihi mirasın korunmasının birinci derecede sorumluluk olduğunun bilincindedir." dedi.

Ceylan, Deprem Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında can ve mal güvenliğini ilgilendiren hususlardan taviz verilmesinin söz konusu olmadığını, Koza Han'ın güvenliğinin sağlanmasının, tarihi kimliğinin korunması kadar öncelikli olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde hareket edildiğini ve gerekli çalışmaların ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin desteklendiğini belirten Ceylan, "Kamuoyunda oluşan algının aksine, tespit edilen aykırılıklar Koza Han'ın tamamını kapsayan bir durum olmayıp çok sınırlı sayıdaki iş yeri ile ilgilidir. Koza Han'ın büyük çoğunluğu uzun yıllardır mevcut kullanım şekliyle faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Koza Han'ın yalnızca tarihi bir yapı değil, yüzyıllardır kesintisiz şekilde devam eden ticari hayatın ve ipekçilik kültürünün merkezi olduğunun altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilgili meslek odaları, malikler, iş yeri sahipleri ve Koza Han temsilcilerinin katılımıyla, 5366 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bir koordinasyon ve çalışma komisyonu oluşturulmasını talep ediyoruz. Talebimiz ayrı ayrı yaptırımlar uygulanması değil, 5366 sayılı Kanun'un öngördüğü katılım, koordinasyon ve birlikte yönetim anlayışı doğrultusunda tüm paydaşların aynı masa etrafında buluşmasıdır. Talebimiz, yaptırımların ertelenmesi değil, uygulanacak tüm süreçlerin kurumlar, malikler ve kullanıcıların katılımıyla planlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yol haritası çerçevesinde yürütülmesidir. Bu komisyonun amacı, tarihi yapının korunması, deprem ve yangın güvenliğinin sağlanması, ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanması ve uzun yıllardır devam eden kullanım biçimlerine ilişkin uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretilmesi olmalıdır."

Ceylan, Koza Han'ın yalnızca korunması gereken bir tarihi yapı değil, sürdürülebilir bir anlayışla yaşatılması gereken yaşayan bir kültür ve ticaret mirası olduğuna dikkati çekerek, Koza Han'ın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için tüm kurumları ortak bir çalışma zemini oluşturmaya davet etti.