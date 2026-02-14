Köyceğiz Gölü'nün taşması nedeniyle kanolarla sokak aralarında gezdiler

Muğla'da bazı vatandaşlar, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi sonucu su altında kalan cadde ve sokaklarda kanolarla gezdi.

Özellikle Karabatak ve Delta mevkisinde yükselen sular nedeniyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Göl kenarındaki birçok işletme ve oyun parklarının da sular altında kaldığı görüldü.

Logarlardan taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşların kendi imkanlarıyla suları tahliye ettikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, sokak aralarında ve kordonda kanolarla gezdi.

Öte yandan Köyceğiz Gölü'nde oluşan taşkın, su altında kalan işletmeler ve plajlar da AA ekibince dronla görüntülendi.