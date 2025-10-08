Haberler

Köy Koop Başkanı Hanönü'de Kooperatiflerle Toplantı Düzenledi

Köy Koop Başkanı Hanönü'de Kooperatiflerle Toplantı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Sedat Özcan Özdemir, Hanönü ilçesinde köy kooperatifleri ile toplantı yaptı. Toplantıda kooperatiflerin talepleri ve sorunları ele alındı.

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) Başkanı Sedat Özcan Özdemir, Hanönü ilçesinde köy kooperatifleri ile toplantı düzenledi.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu'yu ziyaret eden Özdemir, ardından ilçede faaliyet gösteren köy kooperatifleriyle Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde toplantı düzenledi.

Toplantıda köy kooperatiflerinin talep, öneri ve sorunları ele alındı.

Özdemir, Hanönü'de farklı alanlarda faaliyet gösteren 16 kooperatifin birliğe kayıtlı olduğunu belirterek, "Birlik olarak kooperatiflerimizin gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Nadir elementler ABD'ye mi devrediliyor? Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.