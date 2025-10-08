Köy Koop Başkanı Hanönü'de Kooperatiflerle Toplantı Düzenledi

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) Başkanı Sedat Özcan Özdemir, Hanönü ilçesinde köy kooperatifleri ile toplantı düzenledi.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu'yu ziyaret eden Özdemir, ardından ilçede faaliyet gösteren köy kooperatifleriyle Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde toplantı düzenledi.

Toplantıda köy kooperatiflerinin talep, öneri ve sorunları ele alındı.

Özdemir, Hanönü'de farklı alanlarda faaliyet gösteren 16 kooperatifin birliğe kayıtlı olduğunu belirterek, "Birlik olarak kooperatiflerimizin gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.