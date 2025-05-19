Kosova'da Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlaması

Kosova'da Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın Prizren kentinde Türkler, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar, Galatasaray Derneği tarafından organize edildi ve çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleşti.

- Kosova'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

PRİZREN - Kosova'da yaşayan Türkler, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Kosova'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Prizren'deki Galatasaray Derneği tarafından organize edilen kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Araçlarına Galatasaray bayrakları asan taraftarlar, konvoylar yaparak şehirde tur attılar. Taraftarlar, konvoy sırasında sık sık kornaya basarken, tezahürat yaptılar.

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek 25'ince kez şampiyon oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS TABAK - Güncel
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme

Paylaşımlar bitmiyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı

Maliye şimdi de onların peşinde! 37 milyarlık vergi kaçağı çıktı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı

Melo'dan Fenerbahçelileri ve Mourinho'yu çok kızdıracak paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.