Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye Büyükelçisi ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye Büyükelçisi ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı. Kurti, Türkiye'nin Kosova'ya olan desteği için teşekkür etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kosova'daki son gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkiler ile özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Başbakan Kurti, Türkiye'ye sürekli desteği ve özellikle savunma ile güvenlik alanlarındaki önemli katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Kurti'nin Angılı ile çalışma yemeğinde, Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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