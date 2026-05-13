Bin 560 litre tağşiş/taklit zeytinyağı ele geçirildi; 3 gözaltı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bin 560 litre taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün Köşk ilçesi bağlantı yolunda şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 560 litre taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu belirtilen zeytinyağlarına el konuldu. Minibüsteki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
