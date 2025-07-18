Korkusuz Felix Baumgartner, Motorlu Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybetti

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2012'de uzayın sınırından atlayarak dünya rekoru kıran ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz netleşmedi.

Uzayın sınırından 2012'de yaptığı atlayışla tarihe geçen ve "Korkusuz Felix" lakabıyla tanınan Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, 2012'de uzayın sınırından atlayarak dünya rekoru kıran Baumgartner, İtalya'nın doğusundaki Fermo kentinde motorlu yamaç paraşütü yaptığı sırada kaza geçirdi.

Fermo kentine bağlı Porto Sant'Elpidio kasabasının üzerinde süzülürken paraşütünün kontrolünü kaybeden 56 yaşındaki Baumgartner'ın bir otelin yüzme havuzunun yakınlarında yere düşerek hayatını kaybetti.

Kasaba yetkilileri, kazanın nedeninin henüz kesinleşmediğini ancak Baumgartner'ın havadayken yaşadığı ani bir sağlık sorunun kazaya yol açmış olabileceğini ifade etti.

Instagram sosyal medya hesabındaki son paylaşımında motorlu yamaç paraşütü için hazırlık yaptığı görülen sporcunun birçok hayranı, gönderinin altına taziye mesajları bıraktı.

"Korkusuz Felix" lakabıyla tanınan ekstrem sporcu Baumgartner, 2012'de uzayın sınırından atlamasıyla en yüksek serbest düşüş rekorunu kırarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa Heykelinin yerden 30 metre yükseklikteki el kısmından 1999'da paraşütle atlayarak "en alçak serbest düşüş" rekoru kıran Baumgartner, aynı yıl Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur kentindeki Petronas Kuleleri'nden yaptığı atlayışla da o dönemin "en yüksek paraşütle atlayış" rekorunu kırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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