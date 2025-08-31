Körfez'de Büfe Soygunu: 500 Bin TL'lik Ürün Çalındı

Körfez'de Büfe Soygunu: 500 Bin TL'lik Ürün Çalındı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tatile giden Murat Kurt, döndüğünde iş yerinin soyulduğunu fark etti. Hırsızlar, güvenlik kameralarını silerek yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün çalmış.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tatile giden Murat Kurt, döndüğünde işlettiği büfenin soyulduğunu gördü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Körfez ilçesinde büfe işleten Murat Kurt, 15 gün önce tatile gitti. Dün tatilden dönen Kurt, büfedeki ürünlerin çalındığını fark etti. Murat Kurt'un ihbarı üzerine adrese gelen polis inceleme yaptı. Yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün çaldığı belirlenen hırsızların dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri öğrenildi. Dükkana iş yerinin arka tarafındaki pencereden girdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
