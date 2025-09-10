Koray Kamiloğlu, Coppa Italia Turismo'da Üç Kategoride Birinci Oldu

(İSTANBUL) - Yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkati çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, İtalya'nın Mugello pistinde düzenlenen Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayak yarışlarında hem genel klasmanda hem kendi klasmanında hem de takım klasmanında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Coppa Italia Turismo'nun beşinci ayağı 6-7 Eylül 2025 tarihinde İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleşti. Geçen haftalarda İstanbul Park'ta kırdığı pist rekoru ile adından söz ettiren Erven Maden H2K Racing Team sporcusu Kamiloğlu, bu hafta sonu düzenlenen yarışlarda podyumun birinci basamağında yer aldı.

Hem ferdi hem takım hem de genel klasmanda yarışı lider tamamlayan Koray Kamiloğlu, sezonun bitimine az bir zaman kala elde ettiği başarıyla Coppa Italia Turismo'daki iddiasını sürdürdü.

Genç sporcu, en son TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışlarında ikinci olmuş ve en hızlı tur süresi rekorunu kırmıştı.

Koray Kamiloğlu kimdir

Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşındayken attı. Katıldığı ilk yarış olan 2022 Karting Fest Turkey serisinden 5 ikincilik, 1 birincilik ve Genel Klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Genç sporcu, katıldığı her yarıştan yüzde yüz podyum başarısı ile ayrıldı. Kamiloğlu, İngiltere'de bulunan The Open University'de İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.