Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam: 1 Ocak İtibariyle Geçerli Olacak

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü zamlı tarife

Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 1. sınıf araçlarda geçiş ücreti 59 TL'ye çıkarıldı. Aks aralığı 3,20 metre ve üzeri iki akslı araçlarda ücret 75 TL'ye yükselirken, 3 akslı araçlarda 168 TL'ye, 4 ve 5 akslı araçlarda 333 TL'ye, 6 ve üzeri akslı araçlarda 440 TL olarak artışa gidildi. Motosikletlerde ise geçiş ücreti 25 TL'ye çıkarıldı.

1 Ocak 2022'den itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri'nde iki yönlü ücret uygulanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü zamlı tarife

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak tarifede, KDV dahil olmak üzere 1. sınıf araç geçişi 95 TL, 2. sınıf araç geçişi 125 TL, 3. sınıf araç geçişi 235 TL olarak belirlendi. Aynı tarifede 4. sınıf araçlar için ücret 595 TL, 5. sınıf araçlar için 740 TL, 6. sınıf araçlar için ise 65 TL oldu.

1 Ocak 2022'den itibaren YSS Köprüsü'nde de iki yönlü ücret alınıyor.

Osmangazi Köprüsü'nde zamlı tarife

Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araç geçiş ücreti 995 TL'ye, 2. sınıf araç geçiş ücreti 1.590 TL'ye, 3. sınıf araç geçiş ücreti 1.890 TL'ye yükseldi. Tarifede 4. sınıf araçlar için ücret 2.505 TL, 5. sınıf araçlar için 3.165 TL, 6. sınıf araçlar için ise 695 TL olarak belirlendi.

1915 Çanakkale Köprüsü zamlı tarife

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 Ocak 2026'dan itibaren 1. sınıf araç geçiş ücreti 995 TL, 2. sınıf araç geçiş ücreti 1.245 TL, 3. sınıf araç geçiş ücreti 2.240 TL, 4. sınıf araç geçiş ücreti 2.490 TL, 5. sınıf araç geçiş ücreti 3.755 TL, 6. sınıf araç geçiş ücreti ise 250 TL oldu.

Tarifede, giriş bilgisinin bulunamaması halinde çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücretinin uygulanacağı, U dönüşü yapılması durumunda da en uzak mesafe ücretinin alınacağı kaydedildi.