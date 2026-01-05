Haberler

Muğla'da kooperatif müdürü zimmet soruşturmasından tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü M.K., zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kooparatif müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K'nin zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
