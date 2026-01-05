Muğla'da kooperatif müdürü zimmet soruşturmasından tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kooparatif müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K'nin zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.