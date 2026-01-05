Muğla'da kooperatif müdürü zimmet soruşturmasından tutuklandı
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü M.K., zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K'nin zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel