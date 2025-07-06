Kooperatif bünyesinde buluşan kadınlar, organik ürünleri katma değerli ürüne dönüştürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurulan kooperatif bünyesinde üretim gerçekleştiren kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlama aşamasından sonra markalaşarak yurt içi ve yurt dışı pazarında yer almak istiyor.

İlçede yaşayan Yelda Uçar'ın, üretimde bulunan kadınların hayatlarına dokunabilmek amacıyla başlattığı girişim kapsamında, Kaymakam Adem Kaya'nın teşvik ve destekleriyle Aralık 2024'te 7 ortaklı, 20 üyeden oluşan Çaycumalı Kadınların Emeği Kadın Kooperatifi (ÇAYKA) kuruldu.

Köylerde yetiştirilen doğal ürünleri temin eden kooperatif bünyesindeki kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları 3 bin kalem ürünü ilk kez İstanbul'da düzenlenen "Batı Karadeniz Tanıtım Günleri"nde tanıttı.

Kooperatif aynı zamanda Çaycuma Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği doğal ürünlerle yaptıkları yiyecekleri de sofralarla buluşturarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Talep üzerine ürünlerini özel paketlerle kurum ve kuruluşlara da gönderen kooperatif, doğal ürünlerle yaptıkları reçel, turşu ve sirke çeşitlerinin yanı sıra fındık ezmesi, erişte, tarhana, sarma, gözleme, serme gibi ürünlerle üretime katkıda bulunuyor.

El emeği ürünleriyle markalaşmak isteyen, üye sayıyı ve üretimi artırmayı amaçlayan kadınlar, "Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar" sloganıyla yurt dışı pazarında da yer almak istiyor.

"Bu bir ekip işi"

Kooperatif Başkanı Uçar, AA muhabirine, uzun zamandır kooperatifçilik anlamında bir şeyler yapmak, kadınların hayatlarına dokunup üretimde bulunmak gibi bir düşüncesinin olduğunu söyledi.

Zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan Uçar, "Bu süreçte Kaymakamımız Adem Kaya, Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ile Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı bizlere çok büyük desteklerde bulundu. Bizler de kısa zamanda ekibimizi toplayıp çalışmalara başladık." dedi.

Uçar, bu işi yapabilecek insanları seçmeye çalıştıklarını aktararak, ilk olarak reçel yapımıyla işe başladıklarını, zaman içerisinde beklentileri karşıladıklarını ve ürünleri çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Kadınların üretiminde bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"ÇAYKA bizim bebeğimiz. Bebek nasıl ilk önce emekleme aşamasına gelir, daha sonra koşmaya başlar, bizler şu an ÇAYKA'yı emekleme aşamasında görüyoruz. İnanıyorum ki ÇAYKA çok güzel yerlere koşacak, çok büyük hedeflere ulaşacak. Bu bir ekip işi. Ekibimiz ne kadar sağlam olursa, ne kadar birbirimize kenetlenirsek çok güzel yerlere geliriz. İnanan insanlarla birlikte olmamız gerektiğine inanıyorum."

Uçar, insanlara iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Organik ürünlerimizi tamamıyla tarlasında ve bahçesinde üreten kadınlarımızdan alıyoruz. İnsanlar ne yediğini bilmeli. Mesela Ayşe teyzenin çileğini alıyoruz. Biliyoruz ki bizim köyümüzün kadını. Ürününü karda kışta, soğukta tek başına gidip pazarda satmasın. Biz gidip onun çileğini alalım." şeklinde konuştu.

"Şiddet görmüş kadınların da hayatın içerisinde yer almasını istiyoruz"

Kadınları sosyal yaşamın içerisinde yer almalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Uçar, "Kadınlarımızın kendi ekonomik özgürlüklerinin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyoruz. Toplum içerisinde konuşamayan bir kadın burada ekip çalışmasına çıktığında kendini ifade edip daha özgüven sağlıyor. Kadınlarımızın hayatına dokunmalıyız." diye konuştu.

Uçar, sadece ortaya çıkardıkları ürünlerle değil, aynı zamanda sosyal projelerle de örnek olup diğer kooperatiflerden farklı olmak istediklerine işaret ederek, kendine güveni olmayan, dışlanmış ve şiddet görmüş kadınları da bulup hayatın içerisinde yer almaları sağlamak istediklerini söyledi.

Çaycuma'nın toprağından yetişen ürünleri yurt dışına ÇAYKA markasıyla sunmak istediklerini söyleyen Uçar, bu yönde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kooperatif başkan yardımcısı ve emekli bankacı Ayson Özten Canbaz da kooperatif için sirke ürettiğini, enginar, ıhlamur, frenk üzümü sirkeleri yaptığını ve bunları çeşitlendireceğini belirterek, birlik beraberlik içerisinde üretimde bulunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Hayriye Kahveci ise daha önce evinde üretim yaptığını, şimdiyse kooperatifin çalışmaları içerisinde yer aldığını, bu çalışmalar sayesinde özgüven kazandıklarını, yaptıkları çalışmalarla kadınlara örnek olmak istediklerini ifade etti.